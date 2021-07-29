تراند الفن: حركة تنقلات الجيزة.. “البروي” حكمدارا و”جابر” للحماية و”نصر” للمرور

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب – محمد شعبان: شهدت حركة تنقلات الشرطة السنوية تغييرات عدة بالمناصب القيادية في مديرية أمن الجيزة. وشملت الحركة تولي اللواء خالد البروي منصب الحكمدار، واللواء محمد نصر مدير المرور، واللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة. وجرى ترقية اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث ليشغل منصب مساعد الوزير لأمن المنيا، وترقية اللواء مدحت فارس ليشغل منصب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير نائبا له. وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

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