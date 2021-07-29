تراند الفن: محمد هنيدي عن فيلم “الإنس والنمس” : متوتر جدًا ومنتظر رد فعل الجمهور

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 9 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 16 زيارة
كتب- محمد خميس:
قال الفنان محمد هنيدي، إن فيلمه الجديد “الإنس والنمس” سيكون من إخراج المخرج شريف عرفة وهو فيلم جيد ، متابعًا: “الفيلم معمول بشكل كويس أوي وكل العناصر والنجوم الكبار الكل تعب عشان الناس تنبسط، فيارب يعجبهم الفيلم”.
وأضاف “هنيدي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء: “متوتر جدًا ومنتظر رد فعل الجمهور على الفيلم، ولكنه قلق صحي إن شاء الله”، موضحًا أن الجمهور هو اللي بنفضل نعمل حساب طول ما أحنا شغالين، ولما بيدينا ثقته وحبه يبقى لازم نتعب في الشغل”.
وتابع، أن الفيلم به نجوم كبيرة مشاركة مثل الفنانة صابرين ومنه شلبي وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد.
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