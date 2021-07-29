تراند الفن: ربيع ياسين: أتوقع فوز منتخب مصر على البرازيل والشناوي وحجازي الأبرز

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 29 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب- محمد خميس:

قال الكابتن ربيع ياسين لاعب منتخب مصر السابق، إنه كان هناك توفيق كبير مع منتخب مصر في مباراته اليوم أمام منتخب أستراليا، مشيرًا إلى أن التفوق والتأهل في مجموعة يوجد فيها الأرجنتين وأستراليا يعتبر مفاجأة كبرى.

وأضاف “صبحي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، أن منتخب مصر يملك منتخبًا كبيرًا جدًا، وكلهم خبرات كبيرة اعتادت على المواقف الصعبة، موضحًا أن منتخب مصر يملك الجوانب التي يمكنها إحراز نتائج جيدة.

وتابع، أن الدولة المصرية في ظهر كافة الرياضيين، والظروف الحالية مختلفة عن المشاركات في الأولمبياد السابقة، حيث إن الطموح أصبح أعلى وأكبر، موضحًا أن كرة القدم أصبحت صناعة، واللاعبون متفردون، وأصبحوا ناضجين، ويمتلكون خبرات يمكنهم أن يمثلوا بها المنتخب.

وأردف، لاعب منتخب مصر السابق، أن لاعبي منتخب مصر كانوا جيدين في مباراة أستراليا، وكان أبرزهم محمد الشناوي وأحمد حجازي وأحمد ياسر ريان، وكافة الجهاز الفني، مؤكدًا: “أداء رمضان صبحي رمضان اليوم مختلف جدًا، ولما بيكون فايق بيفرق، رمضان عنده قد كده 20 مرة، ومباراة البرازيل هيكون أفوق لاعب”، متوقعًا الفوز على البرازيل السبت القادم.