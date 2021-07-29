تراند الفن: مدير اللجنة الأولمبية: النتائج التي حققتها البعثة المصرية في طوكيو مبشرة

كتبت – سحر عزام:

قال ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، إن النتائج التي حققتها البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو مبشرة خاصة في نتائج المباريات الأخيرة لمنتخبي كرة القدم وكرة اليد.

وأضاف الششتاوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة “دي إم سي” اليوم الأربعاء، أن المنتخب الأولمبي لكرة القدم ظهر بشكل قوي أمام منافسيه في البطولة وإن اختيارات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري باختيار محمد الشناوي حارس المرمى وأحمد حجازي ومحمود الونش كانت صائبة.

وتابع أن فرص المنتخب الأولمبي المصري جيدة ومتساوية بالمنافسة في المباريات المقبلة، لافتًا إلى منافسة كل من منتخب اليد والقدم للحصول على ميدالية في أولمبياد طوكيو.