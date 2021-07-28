شوف تخفيضات اكسترا السعودية حتي 7 اغسطس 2021 خفضنا أقل سعر

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عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا السعودية نوفرها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني حيث توفر معارض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية. اقوي الخصومات والتخفيضات القوية والتي تستمر لمدة 10 ايام وتنتهي في يوم 7 أغسطس من الشهر المقبل. وهذة العروض بها الكثير من المنتجات المختلفة مثل الالكترونيات والاجهزة المنزلية الهامة والاساسية. تخفيضات اكسترا السعودية تخفيضات اكسترا السعودية توفر شاشات التلفزيون الرائدة والمميزة مثل شاشة LG 65 بوصة بسعر 3799 ريال بدلاً من 6099 ريال أي سوف توفر حوالي 2300 ريال. ويمكنك الحصول علي حجم 55 بوصة بسعر 2999 ريال بدلاً من 4799 ريال أي سوف توفر 1800 ريال.

تضم تخفيضات اكسترا السعودية على شاشات LG 55 بوصة بسعر 4999 ريال بدقة 4K بدلاً من 11999 ريال أي سوف توفر 7000 ريال وهي خصومات مذهلة من معارض اكسترا. ويمكنك الحصول علي حجم 65 بوصة بسعر 7999 ريال بدلاً من 17999 ريال أي سوف توفر 10000 ريال وهي اقوي الخصومات من اكسترا السعودية.

توفر عروض اكسترا السعودية شاشات تلفزيون سوني 65 بوصة بسعر 3299 ريال بدلاً من 4999 ريال أي سوف توفر حوالي 1700 ريال. يمكنك شراء شاشة كلاس برو 75 بوصة بسعر 3199 ريال بدلاً من 6599 ريال أي سوف توفر عروض اكسترا السعودية تخفيضات اكسترا السعودية تشمل هاير مكيف شباك 17200 وحدة بارد بسعر 999 ريال بدلاً من 1799 ريال. أي سوف توفر 800 ريال من سعر التكييف. يمكنك الحصول على الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل مكيف جداري كلاس برو 18000 وحدة بسعر 1799 ريال بدلاً من 2499 ريال. أي سوف توفر 700 ريال سعودي.

عروض اكسترا السعودية بها لاجيرمانيا فرن و شواية غاز 5 عيون بسعر 2299 ريال بدلاً من 3899 ريال. أي سوف توفر حوالي 1600 ريال. يمكنك شراء موقد غاز من كلاس برو بسعر 1099 ريال بدلاً من 2299 ريال.

أقوي عروض اكسترا اليوم تحتوي على موقد غاز جليم 5 عيون بسعر 2799 ريال بدلاً من 3899 ريال. وسوف توفر 1100 ريال من سعر الموقد. يمكنك شراء غسالة الصحون التي تسع 9.5 لتر بسعر 3499 ريال بدلاً من 4499 ريال. وسوف توفر 1000 ريال. عروض اكسترا اليوم عروض اكسترا اليوم بها شاشات كمبيوتر باحجام وامكانيات رائعة مثل شاشات اتش بي. ويمكنك الحصول على جميع أنواع اللاب توب باسعار وتخفيضات كبرى.

عروض اكسترا اكسترا اكسسوارات تضم ساعات أبل الإصدار 6 وساعات سامسونج و شواحن نقاله. والكثير من اكسسوارات الهواتف المميزة.

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