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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - أدمن 41 دقيقة مضت عرب وعالم 14 زيارة
وكالات
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، التجار إلى التحلي بروح الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها تونس، مضيفًا أنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد.
وتابع سعيد في كلمة له مساء الأربعاء، إن السلطات ستواجه محاولات الاحتكار بحزم قانوني، مطالبًا التجار بخفض الأسعار لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار الرئيس التونسي في كلمته إلى أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 فردًا، وأنه لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة.
وعرض الرئيس التونسي تسوية قانونية مقابل إعادة الأموال المنهوبة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئيس التونسي يكشف عدد الذين نهبوا أموال البلاد ويعرض تسوية قانونية معهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.