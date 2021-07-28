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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة
أ ش أ
استقبلت العاصمة الإدارية، الأربعاء، رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية ساما لوكونديه كينجى، ووفد رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارته لمصر بهدف تعزيز سبل التعاون المستمر بين البلدين والإطلاع على أهم المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
قال خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، مساء اليوم الأربعاء، أن الزيارة انطلقت بمنطقة الأعمال المركزية التي تحوي 20 برج متعدد الاستخدام من بينهم البرج الأكثر ارتفاعًا بإفريقيا، واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي لكل من مشروع العاصمة الإدارية بصفة عامة ومنطقة الأعمال المركزية بصفة خاصة.
وتفق الوفد البرج الإيقوني من الطابق الـ52 ثم زار كاتدرائية ميلاد المسيح، تلاها الحي الحكومي وساحة الشعب ومبنى البرلمان المصري، وأشاد الوفد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من حسن التخطيط ودقة التنفيذ كونها مدينة ذكية مستدامة، مبديًا رغبته في مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “العاصمة الإدارية” تستقبل وفدًا برئاسة رئيس وزراء جمهورية الكونغو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.