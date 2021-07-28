فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - كتب- رمضان حسن: أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمباراة أسوان في الدوري. ويستعد الأهلي لملاقاة أسوان مساء الخميس ضمن مباراة مؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز. وشهدت القائمة عودة حمدي فتحي، وغياب محمد هاني بسبب تراكم البطاقات. حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وسعد سمير وعلي معلول. خط الوسط: محمود عبدالمنعم “كهربا” وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي “أفشة” وجونيور أجايي وحمدي فتحي. خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.