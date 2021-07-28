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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - أدمن 6 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 4 زيارة
كتب ـ رامي بشاي:
أعلن نادي الزمالك، تعقد اللجنة المكلفة بإدارته برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل.
ووقع المدرب اليوناني صاحب الـ58 عامًا، بحسب بيان رسمي صادر عن الزمالك، اليوم الأربعاء، على عقود تدريب سلة الزمالك لمدة موسم واحد.
وبدأ مدرب الزمالك الجديد مسيرته التدريبية في موسم 1996، وتولى تدريب العديد من الفرق، ومنها دينامو موسكو وأولمبياكوس وبروميثياس باتراس بي سي وأنادولوا أفيس التركي، وكانت آخر محطاته التدريبية فريق أيك أثينا اليوناني، والذي حصد معه المركز الرابع بدوري الموسم الماضي.
وسبق له وأن توج بالعديد من الألقاب والبطولات وأبرزها كأس أوروبا في 2006 وكأس اليونان في 2011 وبطل اليوروليج في 2012، وبطل الدوري اليوناني في 2012.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رسميًا.. الزمالك يُعين اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرًا فنيًا لفريق السلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.