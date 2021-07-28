تراند الفن: رئيس اتحاد تنس الطاولة: اللاعب عمر عصر تفوق على نفسه في أولمبياد طوكيو

كتبت – سحر عزام:

قال معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، إن فوز اللاعب عمر عصر بالمركز الخامس في أولمبياد طوكيو 2021 في منافسات تنس الطاولة يعد إنجازا له.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة “دي إم سي” اليوم الأربعاء، أن عمر عصر تفوق على نفسه في أولمبياد طوكيو وإن النتيجة التي حققها لم تكن متوقعة، لافتًا إلى أن المشاركة في الأولمبياد تعد شرف لأي لاعب.

وأشار إلى وصول مصر للعالمية بالتنافس في لعبة تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو وذلك بعد تربعها على عرش اللعبة أفريقيا وعربيا، لافتًا إلى استهداف اتحاد تنس الطاولة انتزاع البطولات خلال البطولات المقبلة.