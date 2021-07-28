فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - أدمن 35 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 12 زيارة
كتبت – سحر عزام:
قال معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، إن فوز اللاعب عمر عصر بالمركز الخامس في أولمبياد طوكيو 2021 في منافسات تنس الطاولة يعد إنجازا له.
وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر قناة “دي إم سي” اليوم الأربعاء، أن عمر عصر تفوق على نفسه في أولمبياد طوكيو وإن النتيجة التي حققها لم تكن متوقعة، لافتًا إلى أن المشاركة في الأولمبياد تعد شرف لأي لاعب.
وأشار إلى وصول مصر للعالمية بالتنافس في لعبة تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو وذلك بعد تربعها على عرش اللعبة أفريقيا وعربيا، لافتًا إلى استهداف اتحاد تنس الطاولة انتزاع البطولات خلال البطولات المقبلة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس اتحاد تنس الطاولة: اللاعب عمر عصر تفوق على نفسه في أولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.