تراند الفن: نشرة الحوادث المسائية.. حركة تنقلات وزارة الداخلية والمؤبد والمشدد على “بديع” وقيادات الجماعة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - كتب – عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم “مصراوي” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة التنقلات لعام 2021

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2021، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-“ماحدش هيتجوزها غيري”.. شاب يقتل عم خطيبته السابقة طعنًا بسكين في قنا

بدافع الانتقام.. أقدم شاب في محافظة قنا، على قتل عم خطيبته، وإصابة جدتها بطعنات اليوم الأربعاء، في مشاجرة بقرية النوافلة بأولاد عمرو.

للتفاصيل اضغط الرابط

-قبل الزفاف.. حريق يلتهم منقولات عروسة في الشرقية

التهم حريق شقة عروسين في إحدى قرى مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، قبل يومين فقط من الزفاف، وأتت النيران على جميع محتويات عش الزوجية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-حل لغز الجثة الطافية بقنا.. أغرقها شقيقها في النيل بسبب كلام الجيران

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، لغز العثور على جثة فتاة عشرينية غارقة بمياه النيل، بقرية الشاورية، في نجع حمادي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-عدم قبول دعوى وقف تطبيق التليجرام في مصر

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بوقف تطبيق “التليجرام” في مصر متعللًا بكونه أوكارًا للجماعات الإرهابية، والتي كانت آخر جرائمها المشبوهة تفجير معهد الأورام، لاستخدام الجماعات الإرهابية والدواعش لهذا التطبيق والتواصل بينهم من خلاله.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بالفيديو كونفرانس.. تجديد حبس حسن راتب بقضية “الآثار الكبرى” 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يوما في اتهامه بقضية الآثار الكبرى.

للتفاصيل اضغط الرابط

-لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة 22 متهمًا بقضية “داعش العمرانية” لـ26 سبتمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”داعش العمرانية”، لجلسة 26 سبتمبر، لفض الأحراز.

للتفاصيل اضغط الرابط

-منعوا مالكة شاليه من دخول الشاطئ.. حكم نهائي بتغريم “بالم هيلز” 70 ألف جنيه

قضت الدائرة الأولى استئناف شمال الجيزة بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام شركة “بالم هيلز” بتعويض مالكة إحدى الشاليهات 70 ألف جنيه بعد منعها وأسرتها من دخول الشاطئ المملوك للشركة في الساحل الشمالي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لمتهمين بقضية خلية داعش السلام

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين لاتهامهما بتكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة إعلاميًا بـ”داعش السلام”.

للتفاصيل اضغط الرابط

-4 سبتمبر.. نظر دعوى إلغاء قرارات الأندية والفنادق ضد المحجبات وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز

قررت الدائرة الأولى (دائرة الحقوق والحريات) بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي، لجلسة ٤ سبتمبر المقبل

للتفاصيل اضغط الرابط

-4 سبتمبر.. نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء دون الـ40 من الإقامة في الفنادق دون محرم

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٤ سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، والتي تطالب بإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

للتفاصيل اضغط الرابط