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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، استجابتها لطلبات المواطنين، بشأن مد فترة استقبال طلبات الحجز للمدافن الجاهزة، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالمحافظة خلال المدة من يوم 27 / 6 / 2021 إلى 26 /7 /2021.
وقررت المحافظة، مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز المدافن الجاهزة، وذلك حتى يوم 29 / 7 /2021 للتسهيل على المواطنين، وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقرى التي لا توجد بها مدافن بمحافظة الجيزة.
جدير بالذكر، أنه تقدم عدد 8264 مواطنا لسحب كراسات الشروط خلال الفترة من 23 / 5 /2021 وحتى 13 / 6 /2021، كما تقدم للحجز أكثر من 5350 مواطنا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مد فترة تلقي طلبات حجز الجبانات بمحافظة الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.