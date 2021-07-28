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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 4 زيارة
كتبت- منال الجيوشي:
يجتمع النجمان حميد الشاعري وهشام عباس في حفلة واحدة يوم الجمعة المقبل بقرية “سيدي بو” بالساحل الشمالي، ويقوم بتنظيم الحفلة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور من خلال شركته “تالينت wm”، وترفع الحفلة شعار “تسعيناتي” انتسابا لهذا الجيل الذي قدم نجاحات كبيرة خلال مسيرته.
وفور الإعلان عن الحفلة التي تقام مساء الجمعة بعد غد، رحب رواد السوشيال ميديا باجتماع النجمين في حفل لايف واحد، خاصة الأجيال التي ارتبطت كثيرا بهؤلاء النجوم ونشأوا على أغنياتهم الشهيرة والدويتوهات التي غنوها معا، وأعمالهم التي انتشرت بين الأجيال المختلفة وارتبط بها الجمهور، وهو ما ظهر مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال ترحيب الجمهور بهم بعد ظهورهم في اكتر من حفلة اونلاين معاً و في إحياء عدد من الحفلات والمناسبات خلال الأيام الماضية.
وتابع خلال الساعات الماضية المنتج وليد منصور مع النجمين حميد الشاعري وهشام عباس كافة الاستعدادات الخاصة بالحفلة، بداية من المسرح والإضاءة، وحتى تنسيق الدخلات والأغاني التي يقوما بغنائها خلال الحفلة، وتعد هذه الحفلة أولى حفلات حميد الشاعري وهشام عباس خلال الصيف الجاري، تمهيدا لعدة حفلات أخرى يتم تنسيقها حاليا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ترفع شعار “تسعيناتي”.. حفل ضخم يجمع حميد الشاعري وهشام عباس في الساحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.