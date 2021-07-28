تراند الفن: ترفع شعار “تسعيناتي”.. حفل ضخم يجمع حميد الشاعري وهشام عباس في الساحل

كتبت- منال الجيوشي:

يجتمع النجمان حميد الشاعري وهشام عباس في حفلة واحدة يوم الجمعة المقبل بقرية “سيدي بو” بالساحل الشمالي، ويقوم بتنظيم الحفلة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور من خلال شركته “تالينت wm”، وترفع الحفلة شعار “تسعيناتي” انتسابا لهذا الجيل الذي قدم نجاحات كبيرة خلال مسيرته.

وفور الإعلان عن الحفلة التي تقام مساء الجمعة بعد غد، رحب رواد السوشيال ميديا باجتماع النجمين في حفل لايف واحد، خاصة الأجيال التي ارتبطت كثيرا بهؤلاء النجوم ونشأوا على أغنياتهم الشهيرة والدويتوهات التي غنوها معا، وأعمالهم التي انتشرت بين الأجيال المختلفة وارتبط بها الجمهور، وهو ما ظهر مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال ترحيب الجمهور بهم بعد ظهورهم في اكتر من حفلة اونلاين معاً و في إحياء عدد من الحفلات والمناسبات خلال الأيام الماضية.

وتابع خلال الساعات الماضية المنتج وليد منصور مع النجمين حميد الشاعري وهشام عباس كافة الاستعدادات الخاصة بالحفلة، بداية من المسرح والإضاءة، وحتى تنسيق الدخلات والأغاني التي يقوما بغنائها خلال الحفلة، وتعد هذه الحفلة أولى حفلات حميد الشاعري وهشام عباس خلال الصيف الجاري، تمهيدا لعدة حفلات أخرى يتم تنسيقها حاليا.