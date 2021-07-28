تراند الفن: الإفتاء: لا يجوز لمن انتقض وضوؤه مس المصحف الورقي ويمكنه القراءة من الإلكتروني

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة بثها المباشر اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل الريح يجعلني لا ألمس المصحف إلا بعد أن اتوضأ؟

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن خروج الريح يمنع من مس المصحف الورقي لأنه ينقض الوضوء، لكنه أوضح أنه على الرغم من ذلك فإن من نقض وضوءه يجوز له مس المصحف الإلكتروني فلا مانع من تصفحه والإنسان على غير وضوء.

وفي فتوى بحثية قدمتها أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عام 2014، حول جواز مس المصحف بغير وضوء من عدمه، أكدت فيه الإفتاء أنه لا يجوز للمسلم المكلَّف إذا لم يكن على طهارة تامة من الحدثين الأكبر والأصغر أن يمسَّ المصحف وإن عاقه ذلك عن الإكثار من التلاوة أو الحفظ أو المراجعة، وذلك تيسُّر العديدِ من السبل والوسائل التي يمكنه الاستفادة منها في الإكثار من سماع القرآن الكريم وتكرار آياته وترديدها وحفظها ومراجعتها بالسماع دون إلزامه حينئذ بالطهارة التامة.