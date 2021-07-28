فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت الدين والحياة 12 زيارة
كتبت – آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة بثها المباشر اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل الريح يجعلني لا ألمس المصحف إلا بعد أن اتوضأ؟
أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن خروج الريح يمنع من مس المصحف الورقي لأنه ينقض الوضوء، لكنه أوضح أنه على الرغم من ذلك فإن من نقض وضوءه يجوز له مس المصحف الإلكتروني فلا مانع من تصفحه والإنسان على غير وضوء.
وفي فتوى بحثية قدمتها أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عام 2014، حول جواز مس المصحف بغير وضوء من عدمه، أكدت فيه الإفتاء أنه لا يجوز للمسلم المكلَّف إذا لم يكن على طهارة تامة من الحدثين الأكبر والأصغر أن يمسَّ المصحف وإن عاقه ذلك عن الإكثار من التلاوة أو الحفظ أو المراجعة، وذلك تيسُّر العديدِ من السبل والوسائل التي يمكنه الاستفادة منها في الإكثار من سماع القرآن الكريم وتكرار آياته وترديدها وحفظها ومراجعتها بالسماع دون إلزامه حينئذ بالطهارة التامة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الإفتاء: لا يجوز لمن انتقض وضوؤه مس المصحف الورقي ويمكنه القراءة من الإلكتروني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.