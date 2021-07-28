تراند الفن: نجل المسجون بأمريكا «حميدان التركي» يزف بشرى سارة بشأن قضية والده

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - تعقد لجنة الإفراج المشروط في الولايات المتحدة الأمريكية ، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة لنظر الإفراج المشروط في قضية المواطن المعتقل حميدان التركي.

وقال تركي حميدان التركي، ابن المسجون في الولايات المتحدة حميدان التركي، عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر” ، إن الأمل يتجدد بالفرج في جلسة الإفراج المشروط القادمة لوالدي حميدان التركي والمقرر أن تعقد يوم الثلاثاء ٣ أغسطس، حيث يتجدد الأمل بالفرج بعد 15 عامًا من السجن.

ونشر حميدان التركي، مقطعًا صوتيًا لوالده، طالب فيه بالدعاء له بأن ييسر له الجلسة ويأذن بالفرج من عنده.

يذكر، أن حميدان التركي وهو طالب دكتوراه مبتعث واعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتُقل حميدان مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وزعمت السلطات الأمريكية أنّه رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن.

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