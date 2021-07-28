تراند الفن: هيفاء وهبي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة وأنيقة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - أدمن ‏41 دقيقة مضت لايف ستايل 12 زيارة

كتبت-أسماء مرسي ظهرت النجمة هيفاء وهبي بإطلالة جذابة باللون الذهبي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، حيث شاركت متابعيها مجموعة صور جديدة لها. وطلت وهي ترتدى جامبسوت باللون الذهبي، مزود بأكمام. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، واختارت أن تترك شعرها الويفي المنسدل على الجانبين. كما اعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسورات بسيطة مكونة من، خاتم وأسورة.

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