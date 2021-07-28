فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - القاهرة – مصراوي: بعد سقوط جالاتا سراي التركي في تصفيات دوري أبطال أوروبا، انتقل إلى المنافسة في تصفيات الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي. جالاتا سراي خسر أمام أيندهوفن الهولندي ذهاباً وإياباً في تصفيات دوري أبطال أوروبا بنتيجة (7-2) ليودع المسابقة بعد أول ظهور له بها. وانتقل جالاتا سراي إلى بطولة الدوري الأوروبي ليواجه فريق سان جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي الثالث في البطولة. ويلعب الفريق التركي مباراة الذهاب أمام نظيره الاسكتلندي يوم 5 أغسطس، قبل أن يخوض لقاء الإياب يوم 12 من الشهر ذاته.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إلى الدوري الأوروبي.. جالاتا سراي يواجه سان جونستون الاسكتلندي في التمهيدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.