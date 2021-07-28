فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 11:12 مساءً - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة نجوم الفن، الذين حرصوا على حضور حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد. وعلق “تامر”: “الحبايب كلهم في فرح الفنانة الجميلة هاجر، وحبيب قلبي أحمد، ألف مبروك وعقبال الجميع”. وظهر في الصور بصحبة العروسين والفنان تامر حسني، كل من: أحمد جمال، محمد نور، سامو زين. واحتفلت هاجر أحمد مساء أمس الثلاثاء، بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالصور.. تامرحسني بصحبة نجوم الفن في زفاف هاجر أحمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.