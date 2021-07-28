نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سيارات تقسيط بدون دفعة أولى بالرياض وجميع أنحاء المملكة 2021-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تقسيط بدون دفعة أولى في السعودية حيث يعتمد الكثير من المواطنين وأيضًا المقيمين في المملكة على شراء سياراتهم بالتقسيط وبدلًا من اختيار سيارة متوسطة الفئة، يُمكنك الاعتماد على معارض التقسيط التي تُقدم خدمات مميزة بدون دفعة أولى وشراء سيارة مميزة، ودفع الأقساط شهريًا بالطريقة التي تُناسبك، وفيما يلي نتعرف على أفضل الأماكن التي تُقدم عروض التقسيط، وما إذا كُانت تتطلب شروط مُعينة أم لا، يتبع..

سيارات تقسيط بدون دفعة أولى

في حال أن كُنت تبحث عن معرض سيارات تقسيط مباشر بدون بنك وأيضًا بدون دفعة أولى وبدون كفيل يُمكنك التعاون مع شركة هيونداي حيث تقدم باقة من السيارات المميزة عبر الوكيل المعتمد في المملكة السعودية، وإليكم أبرز السيارات المُتاحة:

سيارة أكسنت 2021: تحتاج إلى دفع قسط شهري 799 ريال سعودي، علمًا بأنك تحصل على تأمين شامل يصل إلى 5 سنوات أو استهلاك 100.000 كم، وأيضًا مُتاح التقسيط بدون دفع مقدم أو إضافة رسوم إدارية.

كونا 2021: يُمكنك الحصول عليها عبر قسط شهري 1487 ريال سعودي بدون الحاجة إلى إضافة أي رسوم إدارية أو دفع مبلغ شهري، ولكن القسط غير شامل تأمين السيارة.

هيونداي سوناتا 2021: سيارة مميزة يُمكن شراؤها بدون دفعة أولى أو رسوم مع قسط شهر 1299 ريال سعودي، وضمان 5 سنوات من تاريخ التعاقد.

سيارات أقساط بدون دفعة

عند التفكير في شراء هذا النوع من السيارات يُمكنك اعتماد تقسيط سيارات تويوتا حيث تقدم الكثير من الشركات في السعودية إمكانية تقسيطها، ومن أشهرهم شركة عبداللطيف جميل حيث تُعد الوكيل المُعتمد من شركة تويوتا في السعودية الذي يُمكن من خلاله تقسيط سيارات تويوتا كورولا بقسط شهري 1296 ريال سعودي، كما يُمكنك أيضًا تقسيط تويوتا يارس مقابل قسط شهري 874 ريال سعودي شهريًا.

سيارات أقساط 500 ريال

في الواقع من الصعب شراء سيارة جديدة بهذا السعر مع التقسيط ولكن يُمكنك الاعتماد على شراء سيارات مُستعملة من شركة اليسر التي تُقدم إمكانية شراء سيارة مستعملة بدون دفعة أولى بتأمين يشترط فيه فقط أن يكون مرتب المتقدم 3000 ريال سعودي على الأقل، ويُمكنك التواصل مع الشركة على رقم 8001160711، وبذلك تعرفنا على تفاصيل شراء سيارات تقسيط بدون دفعة أولى في السعودية.