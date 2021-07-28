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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية، تقدم جرير المملكة العربية السعودية عروض رائعة، جرير هي شركة رائدة في الشرق الأوسط في منتجات الكمبيوتر الاستهلاكية والإلكترونيات واللوازم المكتبية والكتب أيضًا، وقد صنفت جرير أنها أفضل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية والأولى في قطاع البيع بالتجزئة (من أعلى 20 علامة تجارية في المملكة العربية السعودية)، مكتبات جرير مدرجة أيضًا ضمن “واحدة من أفضل 100 شركة مدرجة في العالم العربي”.
عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 60% ولفترة محدودة جدا الحق العرض
عروض جرير السعودية
تصل خصومات مكتبات جرير من 10٪ إلى 32٪، وذلك لأن الخصومات على جوالات الآيفون المحمولة تصل حتى 32٪، وأيضاً توجد هناك خصومات على أجهزة الكمبيوتر الشخصي تصل إلى 25٪ من أسعار أجهزة اللاب توب Apple MacBook من جرير، بينما طرحت أجهزة آيباد بأسعار فريدة من متجر جرير الإلكتروني داخل المملكة العربية السعودية، واليكم بعض هذه العروض من خلال مقال اليوم.
تخفيضات جرير اليوم
تنزيلات جرير على أجهزة الكمبيوتر اللوحي:
- خصومات جرير Samsung Galaxy Tab S7 11 Tablet PC – 4G Support, 11″, 128 GB (eMMC), Octa Core, Mystic Silver، بسعر 2899 ريال سعودي بدلاً من 3249 ريال سعودي.
- Huawei Mate Pad Pro 10.8 Tablet PC – 5G Support, 10.8″, 256 GB, Octa Core, Forest Green، بسعر 2649 ريال سعودي بدلاً من 3099 ريال سعودي.
- Huawei Mate Pad Pro 10.8 (2020) Tablet PC – 4G Support, 10.8″, 256 GB, Octa Core, Midnight Grey، بسعر 2199 ريال سعودي بدلاً من 2629 ريال سعودي.
- Renewed Grade B, Samsung Galaxy Tab S6 4G Tablet PC, 10.5″, 128 GB (eMMC), Octa Core, Rose Blush، بسعر 2439 ريال سعودي بدلاً من 3049 ريال سعودي.
خصومات جرير اليوم
- عروض جرير اليوم Apple iPad Pro 11 – 2020 Tablet PC – 4G Support, 11″, 256 GB, Octa Core, Space Grey، بسعر 4299 ريال سعودي بدلاً من 4699 ريال سعودي.
- Apple iPad Pro 11 – 2020 Tablet PC – 4G Support, 11″, 128 GB (NAND Flash), Octa Core, Silver، بسعر 3849 ريال سعودي بدلاً من 4249 ريال سعودي.
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