نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الأوفر الجديدة على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم تقدم أقوى عروضها الجديدة على مختلف الأجهزة، وكذلك على مختلف الشاشات. كما يقدم العثيم تخفيضات وأسعار لا مثيل لها تحت شعار من الأخر يا بلاش على مختلف الأجهزة سواء أكانت كهربائية أو إلكترونية نزولاً على رغبة عملائه. حيث أنه يقدم خصومات مذهلة على جميع المنتجات في جميع المتاجر والفروع في المملكة العربية السعودية وذلك حرصاً منهم على إسعاد جميع العملاء. بالإضافة لذلك يحرصون على تقديم أفضل المنتجات في متاجرهم ليستطيعوا البقاء أمام أكبر المنافسين لهم وهم اكسترا ومتاجر هايبر بنده.

أقوى عروض العثيم على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية

يقدم العثيم أفضل وأحدث الماركات العالمية على الهواتف الذكية وأحدث الشاشات الإلكترونية. كما يمكنك معرفة الفروع التي يتوافر بها الجوالات والإلكترونيات عن طريق مسح الكود.

جوال سامسونج ايه 02 اس، مقاس الشاشة 6 جيجابايت، ومساحة الذاكرة العشوائية 3 جيجابايت. كما يدعم الجهاز شبكة 4G، قوة وشدة البطارية 500 ملي أمبير. سعر الجهاز 435 ريال سعودي.

احصل على تابلت لينوفو ام 10، مقاس الشاشة 10 بوصة، مساحة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت. كما أن مساحة الذاكرة العشوائية رام هي 2 جيجابايت، ويدعم الجهاز شبكة 4G التي تعمل على تسريع الجهاز. سعر الجهاز 645 ريال سعودي.

شاشة أورال اي دي، مقاس الشاشة 40 بوصة، بها منفذ داخلي VGA، إضاءة الشاة ليد. بسعر 729 ريال سعودي.

شاشة اورا ال اي دي سمارت، مقاس الشاشة 58 بوصة، بها شاشة كاملة HD 1080، بدقة عالية الوضوح 4K الترا اتش دي، تلفزيون ذكي. بسعر 1649 ريال سعودي.

أقوى التخفيضات والخصومات على الأجهزة الكهربائية

يقدم العثيم أفضل الخصومات على الأجهزة الكهربائية، كما يتيح لك فرصة للحصول على المنتج حتى نفاذ الكمية.

خصم 64.2 ريال على قدر ضغط السيف المونيوم جرانيت، سعة القدر 7 لتر، بسعر 99 ريال بدلاً من 163.2 ريال سعودي.

وفر حوالي 80 ريال على قدر ضغط امجوي كهربائي، سعة القدر 6 لتر، بسعر 199 ريال بدلاً من 279 ريال سعودي.

احصل على توفير 20 ريال على طقم مقلاة جي برو، مكون من ثلاث قطع. بسعر 49 ريال بدلاً من 69 ريال سعودي.