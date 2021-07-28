شوف عروض العثيم الأسبوعية 25% خصم حتى نهاية الشهر

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، تقدم العثيم اليوم تخفيضات بمناسبة عيد الأضحى، الجميع في مختلف مدن المملكة العربية السعودية في انتظار توفر شركة العثيم جميع المنتجات والمواد الغذائية من فواكه وخضروات ولحوم متنوعة وأسماك وعلب طعام وكافة الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية، وتقدم أسواق ومحلات عبد الله العثيم خصمًا يصل إلى 50٪ هذا الخصم متوفر في جميع المتاجر والأسواق يستمر لمدة أسبوع، لذا أسرع قبل أن ينتهي.

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عروض العثيم الأسبوعية

تشمل عروض العثيم خصومات كبيرة جدا تلبي جميع احتياجات المواطنين وسنعرض لكم موقع جميع المنتجات والبضائع من خلال الصور في هذا المقال للاستفادة وتوفير المال بمناسبة عيد الأضحى الذي يقدم مجموعة متنوعة من الفواكه مثل التفاح والبطيخ وكذلك الكمثرى والعنب والتين والخضروات الطازجة وأنواع الحلوى المختلفة والمكسرات وعلب الطعام مثل الصلصات والفاصوليا والمربيات.

خصومات العثيم الشهرية

عروض العثيم على المعلبات من الأطعمة

تخفيضات العثيم اليوم زيت زيتون السوسن بكر، حجم 2 لتر، بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 66.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية زيت زيتون رحمة بكر، زجاج حجم 500 مل، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 20.75 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية زيت نور دوار الشمس، عدد 2× 1.5 لتر، بسعر 34.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم

خصومات العثيم اليومية، كل يوم مجموعة مختلفة من الخصومات

تنزيلات العثيم الشهرية زيت صني/ حياة للقلي والطبخ، 1.5 لتر، بسعر 11.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية زيت زيتون ساسو، 500 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي. عروض العثيم الشهرية فول حدائق كاليفورنيا مقشور، حجم 450 مل، عدد 3 حبات، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال سعودي. خصومات العثيم اليوم توتة كاتش مي زيت دوار الشمس، وزن 160 جرام، عدد 4 حبات، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليومية