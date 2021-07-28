شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى التخفيضات من 20 وحتي 70% الحق الخصومات

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية، تقدم Hyper Panda الكثير من الخصومات على مجموعة متنوعة من المنتجات والمرافق مع اقتراب عيد الأضحى، بما في ذلك صفقات Panda على المواد الغذائية والبقالة والأجهزة المنزلية والأجهزة وغيرها الكثير، العديد من المنتجات التي تحتاج إليها كل أسرة في جميع فروع سوق بنده في سلاسله في مدن الخليج العربي وخارجها، وفي هذا المقال سنخبرك عن عروض بنده في المملكة العربية السعودية.
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عروض بنده الأسبوعية
خصومات بنده السعودية الأسبوعية يوليو، تعتبر أسواق بنده للتسوق في المملكة العربية السعودية من أكبر وأهم الأسواق في المملكة ولا تزال مقبولة من قبل العديد من السعوديين، لذلك استفد من الخصومات ومن أهم العروض التي يعرضونها في أسواقهم، هذه الأسواق التجارية تزودهم دائمًا بحزم مختلفة من العروض، وما يميز عروضها هو أنها تقدم منتجات يرغب العملاء في شرائها، وتسمح لهم بتوفير الكثير من المال، وهذا شيء يفضله جميع السعوديين، ما زلنا نوافق على الشراء من المنزل، وأقوى العروض السعودية اليوم.
تخفيضات بنده السعودية
تنزيلات بنده على المخبوزات اليومية:
- عروض بنده الأسبوعية معمول بالتمر حجم صغير/ بر، بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 22.75 ريال سعودي للكيلو جرام.
- خصومات بنده بسكويت مصري مدور، بسعر 17.75 ريال سعودي بدلاً من 22.75 ريال سعودي للكيلو جرام.
- تخفيضات بنده بيتي فور مشكل، بسعر 17.95 ريال سعودي للكيلو جرام بدلاً من 28.50 ريال سعودي.
- كيك انجليزي بالفواكه/ الجزر، وزن 250 جرام، بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال سعودي.
- كرواسون فرنسي طازج بالجبنة، عدد 5 حبات× 90 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.
- تورتيلا الأمراء، وزن 310 جرام، بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي.
- كوكيز شوكولاتة/ جوز الهند/ قمر الدين/ التمر/ الزبيب والشوفان، عدد 10 حبات، بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي.
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