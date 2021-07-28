تراند الفن: لحظة بلحظة.. جالاتا سراي 0 – 1 أيندهوفن.. مصطفى محمد أساسيًا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة

القاهرة ـ مصراوي: زوار مصراوي الكرام تابعوا لحظة بلحظة لأحداث مباراة جالاتا سراي التركي ونظيره الهولندي أيندهوفن ضمن منافسات إياب المرحلة الثانية من التصفيات في دوري أبطال أوروبا. ويتواجد مصطفى محمد هذه المرة أساسيًا بتشكيل جالاتا سراي بعدما حلّ بديلًا في مباراة الذهاب التي هُزم فيها فريقه بخماسية مقابل هدف. وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته: وتقدم نوني مادويك في الدقيقة 37 لفريق أيندوهوفن بهدف أولفي مرمى جالاتا سراي.

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