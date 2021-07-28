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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت عرب وعالم 6 زيارة
طرابلس – (د ب أ)
تعقد لجنة التوافقات الليبية يوم السبت المقبل اجتماعًا لمناقشة مقترحات أعضائها ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنهج المقترح وآلية صنع القرار تمهيدا للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي تمكن من إجراء الانتخابات في البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء: “إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت يوم الثلاثاء اجتماعها الافتراضي بتيسير من الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زنينجا”.
وبحسب بيان للبعثة نشرته على موقعها الرسمي، فقد أجرى أعضاء اللجنة مناقشةً بناءةً بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدّستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لجنة التوافقات الليبية تبحث السبت المقبل توصيات تمهد لإجراء الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.