فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- مصطفى حمزة: طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب المقام في العلمين الجديدة يوم 13 أغسطس، تذاكر الحفل عبر إحدى المنصات الإلكترونية. الإقبال على شراء تذاكر الحفل كان كبيرًا من جمهور الهضبة، إذ نفدت التذاكر فئات 750 و1500 جنيه، بعد ساعات من طرحها. ومن المقرر أن تطرح الشركة اليوم باقي التذاكر، وهي من فئات 3000 و4000 جنيه. عمرو أحيا مؤخرا حفلين في إحدى قرى الساحل الشمالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكان الحضور بالدعوات لعدد محدود. وطرح الهضبة مؤخرا 3 أغانٍ بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، وهي: “أحلى ونص” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس. “اتقل” من كلمات تامر حسين ، ولحن مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم. و”الدنيا بترقص” من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد ساعات من طرحها.. نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.