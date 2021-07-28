تراند الفن: انتبه.. 9 أعراض مبكرة تدل على إصابتك بمرض ألزهايمر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن يكون النسيان الخفيف جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، ولكن إذا كانت مشاكل الذاكرة تؤثر بشكل خطير على حياتك اليومية، فقد تكون علامات مبكرة لمرض ألزهايمر، لذلك فمن المهم تحديد العلامات المبكرة لهذا المرض، والتي نستعرضها لكم وفق ما ذكر موقع “webmd”.

1. فقدان الذاكرة

هذا هو أكثر الأعراض شيوعًا، ويتمثل في نسيان المعلومات بسرعة، فقدان التواريخ والأسماء والأحداث المهمة، بالإضافة إلى نسيان حدوث أشياء كبيرة، والاعتماد بشكل كبير على مساعدات الذاكرة مثل الملاحظات اللاصقة أو التذكيرات على هاتفك.

2. مشاكل التخطيط وحل المشكلات

يؤدي مرض ألزهايمر إلى وجود صعوبة في وضع الخطط والالتزام بها، كما يصبح من الصعب التركيز على المهام في العمل.

3. المهام اليومية تشكل تحديا

حتى الأشياء المألوفة يمكن أن تصبح صعبة، فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تجد صعوبة في القيادة إلى مكان تذهب إليه كثيرًا، أو اتمام مهام عادية في العمل كنت تقوم بها.

4. تغييرات في الرؤية

يصبح أيضا من الصعب قراءة الكلمات على الصفحة، أو تجد صعوبة في الحكم على المسافة، أو في فهم الألوان.

5. صعوبة في إيجاد الكلمات

تصبح المفردات صعبة، وقد يحدث أنك قد تجد صعوبات في إيجاد الكلمات أو الأفكار أثناء الحديث والكتابة.

6. فقدان الأشياء

قد يضع الشخص المصاب بالزهايمر الأشياء في غير مكانها المعتاد عليه، بالإضافة إلى فقدان القدرة على العثور عليها مرة أخرى، فمثلا: يمكنه وضع الساعة في الثلاجة.

7. ضعف القدرة على إصدار الأحكام واتخاذ القرارات

من الأعراض الشائعة للإصابة بالزهايمر أيضا، ضعف القدرة على إصدار الأحكام واتخاذ القرارات.

8. الانسحاب الاجتماعي

يؤدي أيضا إلى أن يصبح الشخص ينسحب من إجراء المشاريع في العمل، وأن يصبح أقل انخراطًا في القيام بالهوايات المفضلة والأنشطة الإجتماعية.

9. تغيرات في المزاج

تشمل تغيرات المزاج مثل: الانزعاج من أقل شيء، الشعور بالاكتئاب أو الخوف والقلق، الشك في الكثير من الأشخاص.

متى يستلزم زيارة الطبيب؟

إذا لاحظت هذه العلامات، يستلزم زيارة الطبيب المختص على الفور، حيث سيقوم بتقييم صحتك الجسدية والعقلية، وإجراء اختبار الحالة العقلية، فضلا عن يمكنه أيضًا إجراء اختبارات تصوير الدم أو الدماغ.