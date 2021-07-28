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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة السياحة والآثار، اختيار موقع “تريبأدفايزر”،(Tripadvisor) والذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم، 5 مقاصد سياحية مصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2021.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أن المقاصد هي مدينة القاهرة، والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021.
وأشارت إلى أن الموقع اختار زيارة منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، والرحلات النيلية بالقاهرة، من أفضل التجارب المميزة والغير عادية على مستوى العالم، وذلك طبقا للقوائم التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين.
جدير بالذكر، أن اختيار هذه القوائم، يتم طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي لتريب ادفايزر
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السياحة: اختيار 5 مقاصد مصرية ضمن أفضل الوجهات على مستوى العالم لعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.