تراند الفن: الأهلي يطمئن على سداسي المنتخب الأوليمبي.. ويهنئهم بإنجاز ربع النهائي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 09:09 مساءً - القاهرة – مصراوي: تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بنجوم الفريق المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي المشارك في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020. وأجرى مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالاً هاتفياً بمحمد الشناوي حارس النادي الأهلي المتألق بقميص المنتخب الأوليمبي في طوكيو والمساهمة في تأهله إلى ربع النهائي. وتأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي طوكيو بعد الفوز على أستراليا بثنائية نظيفة في ختام مرحلة المجموعات ليصطدم بالمنتخب البرازيلي في دور الثمانية. المنتخب الأوليمبي يضم ستة لاعبين من النادي الأهلي وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد وناصر ماهر وأحمد رمضان، وجه لهم عبد الحفيظ التهنئة على العبور إلى دور الثمانية. ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز في إطار محاولاته للوصول إلى قمة ترتيب المسابقة التي يحتلها الزمالك.

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