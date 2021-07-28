تراند الفن: «الأمن العام» يحذر مجدداً: عقوبة رادعة في انتظار من يسهل دخول المخالفين للمملكة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 09:09 مساءً - جدد الأمن العام تحذيره بإيقاع عقوبة رادعة على من يسهل دخول مخالف لأمن الحدود للمملكة.

وأكد “الأمن العام”، أن عقوبة من يسهل دخول مخالف أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

وأشار الأمن العام إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

كما دعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الرقمين: 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض و999 في جميع مناطق المملكة.

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