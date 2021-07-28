- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 09:09 مساءً - الولايات المتحدة – (أ ش أ)
قرر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، اليوم الأربعاء، دفع 100 دولار كحافز لسكان المدينة الذين سيتلقون أول جرعة لقاح كوفيد-19، ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.
وقال دي بلاسيو – في تصريحات أوردتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية – إن الـ 100 دولار ستحدث تأثيرًا كبيرًا، أردنا زيادة الإقبال على التطعيم من خلال منح حافز شخصي إضافي ومباشر لإنجاز ذلك الآن”.
من جانبها، قالت راشيل لوب، رئيسة المجلس الاقتصادي لمدينة نيويورك، إن المقيمين وموظفي المدينة سيحصلون على بطاقة خصم مسبقة الدفع بقيمة 100 دولار، ويمكن سترداد البطاقة رقميًا على الفور، أو الحصول على بطاقة خصم فعلية.
الجدير بالذكر أن 59 % من سكان مدينة نيويورك تلقوا جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، وفقًا لبيانات المدينة الرسمية، بينما حصل 54% على جرعتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عمدة نيويورك: دفع 100 دولار لكل شخص يتلقى لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.