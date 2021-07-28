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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 09:09 مساءً - روسيا – (أ ش أ)
أعلنت شركة “نورد ستريم 2” المسؤولة عن مشروع “السيل الشمالي-2” الروسي اليوم الأربعاء اكتمال تنفيذ المشروع بنسبة 99% والذي يهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.
وقالت شركة “نورد ستريم 2” في بيان لها حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية إن سفينة مد الأنابيب “الأكاديمي تشيرسكي” انتهت من العمل المخطط له، فيما تواصل سفينة “فورتونا” بناء القسم الأخير من المشروع.
يذكر أن “نورد ستريم 2” هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.
وانطلقت أعمال بناء المشروع منذ 3 سنوات، حيث يمر عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: روسيا: اكتمال مشروع “نورد ستريم 2” بنسبة 99% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.