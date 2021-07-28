تراند الفن: روسيا: اكتمال مشروع “نورد ستريم 2” بنسبة 99%

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 09:09 مساءً - روسيا – (أ ش أ)

أعلنت شركة “نورد ستريم 2” المسؤولة عن مشروع “السيل الشمالي-2” الروسي اليوم الأربعاء اكتمال تنفيذ المشروع بنسبة 99% والذي يهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وقالت شركة “نورد ستريم 2” في بيان لها حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية إن سفينة مد الأنابيب “الأكاديمي تشيرسكي” انتهت من العمل المخطط له، فيما تواصل سفينة “فورتونا” بناء القسم الأخير من المشروع.

يذكر أن “نورد ستريم 2” هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وانطلقت أعمال بناء المشروع منذ 3 سنوات، حيث يمر عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.