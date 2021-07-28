تراند الفن: وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة.. الشروط ورابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:18 مساءً - أعلن صندوق الإستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع خدمات التوظيف (LinkedIn) عن توفر وظائف للعمل في الشركة بمدينة الرياض. وذلك حسب التفاصيل التالية:

شروط التقديم:

– مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها

– من 5 إلى 15 عامًا من الخبرة

وأشار صندوق الاستثمارات العامة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

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