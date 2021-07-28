فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:18 مساءً - كتب – أحمد جمعة: طالب الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، بإصدار قانون المسؤولية الطبية في مصر أسوة بدول العالم الأخرى. وقال في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن القانون يمثل درع الحماية للطبيب والمريض على حد سواء. وأوضح أن اللجنة الطبية هي التي تحكم عما إذا كان ما حدث للمريض خطأ، أم مجرد مضاعفة طبية، وتقريرها يرفع للمحكمة إذا تم تحويل القضية للمحكمة. وأكد أمين عام النقابة، أن المضاعفة لا تعنى التقصير من الطبيب، ولا يمكن توقع نجاح أي عملية جراحية بنسبة 100%، وأشار إلى أن الإقرار الذي يتم توقيعه من أقارب المريض قبل إجراء الجراحة لا يعفى الطبيب من المسؤولية حال حدوث خطأ. يأتي ذلك في أعقاب الجدل الذي أثير بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات، وحدوث مضاعفات أدت إلى دخولها لغرفة العناية المركزة، قبل أن تتحسن حالتها في الوقت الراهن.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد أزمة ياسمين عبدالعزيز.. “الأطباء” تطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.