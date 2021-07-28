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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:18 مساءً - أدمن 46 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة
كتب – محمود مصطفى:
قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف إن آفة من يدعون بأنهم من أهل السلف تكمن في عدم فهمهم للنص الشريف فهما علميا صحيحا مستندين في ذلك إلى نصوص نزعوها من سياقها العام، دون النظر إلى أمثالها في الشرع الحنيف، وبهذه الطريقة غير العلمية أخرجوها من سياقها الحقيقي ومقصودها الشرعي، وهذا يعد إساءة لفهم النص الشريف ويترتب عليه الإساءة للدين الحنيف.
جاء ذلك في محاضرته الافتتاحية، بعنوان “مفاهيم يجب أن تصحح”، خلال الدورة التدريبية التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر حاليا، ل 24 إماما من جمهورية مالي، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.
وفي نهاية المحاضرة ، دار نقاش موسع مع المتدربين في العديد القضايا الفكرية المثارة على الساحة العالمية، وأجاب الهدهد عنها ناصحا إياهم بأن يتولوا مكان الصدارة في ساحات العلم وتفنيد أفكار الجماعات المنغلقة بدفع أباطيلهم بالحجة القوية والعلم السليم، باعتبارهم سفراء الأزهر في بلادهم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس جامعة الازهر الأسبق: فهم النص الشرعي يحتاج إلى المنهج الصحيح وسلامة المقصد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.