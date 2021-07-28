فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:18 مساءً - ليما – (د ب ا) يتولى بيدرو كاستيلو ، مدرس سابق من واحدة من مناطق بيرو الأشد فقرًا، رئاسة البلاد مع وعود بإعادة توزيع الثروة وإعادة صياغة الدستور، وهى خطوات من المرجح أن تضعه في مسار تصادمي مع المؤسسة السياسية والتجارية. ويتم تنصيب كاستيلو في ليما اليوم الأربعاء، ويعقب ذلك إعلان حكومته بعد الظهر (بالتوقيت المحلي). وضرب تعهده بزيادة الإنفاق بشكل كبير على قطاعات الصحة والتعليم والرفاهية وترًا حساسًا لدى الفقراء في بيرو الذين شعروا أنهم لم يستفيدوا استفادة كاملة من الثروات المعدنية لدى البلاد،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. لكن مقترحاته بشأن كبح جماح شركات التعدين الأجنبية، وزيادة الضرائب المفروضة على الشركات، وكونه ينتمي إلى حزب سياسي ماركسي، تثير على حد سواء قلق رجال الأعمال والمستثمرين. ويتولى كاستيلو الذي ليس له خبرة سابقة بالسياسات الوطنية او المنصب الرفيع المستوى، سدة الحكم في بلد يشهد اضطرابات وتعاقب عليه في العام الماضي ثلاثة رؤساء خلال أكثر قليلاً من أسبوع.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس بيرو الجديد يؤدي اليمين الدستورية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.