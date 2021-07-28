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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:18 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت أخبار مصر 7 زيارة
كتب – محمد سامي:
شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جيمس واني إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، الأربعا، بمقر مجلس الوزراء، وفي ختام أعمال الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن “وثائق التعاون المشترك تضمنت مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ”حوض بحر الجبل” بجمهورية جنوب السودان، والتي وقعها الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ونظيره بجنوب السودان مناوا بيتر، ومذكرة تفاهم أخري حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، والتي وقعتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها بجنوب السودان كول إثيان”.
كما وقع الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور جيمس واني إيجا، في نهاية الجلسة الختامية، علي محضر اجتماعات الدورة الأولي للجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر وجنوب السودان توقعان على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.