تراند الفن: وزير الخارجية الفلسطيني يدعو إلى تفعيل دور اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط

فلسطين – (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى العمل على تفعيل دور اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتطوير العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الحوار الاستراتيجي ليغطي كافة المجالات.

وأشاد المالكي خلال لقائه، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس، بجهود الاتحاد الأوروبي الكبيرة على جميع الأصعدة، والمساهمة في إيجاد حلول للقضية الفلسطينية.

كما دعا إلى ضرورة البدء في خطوات عملية لعقد المؤتمر الدولي للسلام، والذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنجاز حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية.

ومن جهته، أعرب المبعوث الأوروبي عن رغبة الاتحاد الأوروبي بالانخراط في عملية السلام، مؤكدا موقف الاتحاد الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية.

وتطرق اللقاء إلى بحث كيفية العودة إلى المفاوضات الجادة وتوفير المناخات الإيجابية للوصول إلى تلك المفاوضات.