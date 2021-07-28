فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:18 مساءً - كتب ـ رامي بشاي: حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، موعدًا لمباراة فريقه الودية أمام نظيره أبها السعودي، التي ستقام على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية. ويخوض الزمالك ثانِ مبارياته الودية أمام أبها السعودي خلال معسكره ببرج العرب بعد مواجهة منتخب القسم الثاني والتي انتهت لصالح الفريق بسباعية دون رد. ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة في مباراة مقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة جمعهم من 27 مباراة بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني بعدما خاض 25 مباراة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الزمالك يحدد موعد ودية أبها السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.