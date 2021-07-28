فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:18 مساءً - كتبت- منال الجيوشي: اجتمعت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري، فى دورته الـ14، أمس الثلاثاء، فى أول اجتماعاتها بمقر المسرح القومي بالقاهرة، وذلك لمناقشة كافة تفاصيل الدورة المقبلة، التي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين. ترأس الاجتماع الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، بحضور: “الفنان الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان القدير إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مدير المهرجان)، الفنان القدير أشرف عبدالغفور، الناقدة عبلة الرويني، الفنان محمد رياض، الناقد جرجس شكرى، المخرج حمدي حسين بكرى، الفنانة هايدى عبدالخالق، وماجدة عبد العليم المنسق العام للمهرجان”. وناقشت هذه القامات المسرحية خلال الاجتماع السياسة العامة للدورة الرابعة عشر، ووضعت خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه، كما تمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع للجنة عدة موضوعات منها: عنوان الدورة الجديدة، كما تم طرح مبدئي لأسماء مقترحة للمكرمين في الدورة المقبلة، سيتم التصويت عليها، إضافة لملفات أخرى تخص أعضاء لجان التحكيم، ومواعيد فتح وغلق المشاركة في الدورة الجديدة. يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة، مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريًا وأدائيًا وتقنيًا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في أول اجتماعاتها تناقش تفاصيل الدورة الـ14 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.