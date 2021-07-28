تراند الفن: عمرو منسي يعلن عن إقامة مهرجان موسيقي في البحر الأحمر 2022

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:18 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كتبت- منى الموجي:
أعلن عمرو منسي، عن استعداد محافظة البحر الأحمر لإطلاق مهرجان موسيقي عالمي، دعما للسياحة، ومن المقرر أن تُقام الدورة الأولى في مايو 2022.
يُقام المهرجان في مكادى هايتس، إحدى المدن التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية بالبحر الأحمر بالشراكة مع “أي ايفنتس” و”ذي ليمون تري”.
من جهته قال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس: “تعد مدينة مكادي هايتس من أهم المدن السياحية المتكاملة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية والتي أصبحت قبلة للعديد من الفعاليات الرياضية، والان تستعد لاستضافة مهرجان موسيقى عالمي في نسخته الأولى لما تتمتع به من موقع متميز على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي، فضلا عن رؤية بانورامية على شواطئ البحر الأحمر. كما ان المدينة مجهزة بكافة المرافق والبنية التحتية اللازمة لتطوير صناعة وسياحة المهرجانات والفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية.”
وأضاف دويدار “نطمح ان تكون مدينة مكادي هايتس قبلة سياحية جديدة وخاصةً سياحة المؤتمرات والمهرجانات في منطقة البحر الأحمر.” وأعرب عن سعادته بنجاح الدولة المصرية في استضافة العديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية خلال الفترة الماضية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مما اعطى دافعا لمدينة مكادي هايتس في الإعلان عن هذا المهرجان العالمي.
وأكد عمرو منسى، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أي ايفنتس: “ان إقامة هذا المهرجان يأتي استكمالاً للشراكة الناجحة مع شركة اوراسكوم للتنمية على مدار اكثر من 12 عاما. ويهدف مهرجان الموسيقى إلى جذب كبار نجوم الموسيقى العالميين لاقامة حفلات في مصر، بالإضافة إلى اثراء صناعة الموسيقى من خلال اكتشاف المواهب الشابة وتحفيزهم على الإبداع ومشاركة الخبرات مع النجوم العالميين. وخلال المهرجان سيتم عقد ندوات وورش عمل مختلفة بحضور خبراء الموسيقى لتنشيط هذه الصناعة وخلق مناخ موسيقي جذاب.”
وقال أحمد حنفي، مؤسس شركة ذي ليمون تري: “الموسيقى هي اللغة التي تجمع بين كافة شعوب العالم، ومن خلال المهرجان العالمي للموسيقى في نسخته الأولى بمدينة مكادي هايتس سوف نحرص على عرض جميع انواع الموسيقى العالمية لجذب عشاق الموسيقى من مختلف أنحاء العالم إلى هذه البقعة الساحرة في مدينة مكادي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عمرو منسي يعلن عن إقامة مهرجان موسيقي في البحر الأحمر 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.