تراند الفن: 8 أطعمة تسبب رائحة الجسم الكريهة.. احذر تناولها في الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:18 مساءً - كتبت-شيماء مرسي

بعض الأطعمة يمكن أن تترك روائح كريهة، ما يجعل جسمك ذات رائحة كريهة، لذا يجب معرفة هذه الأنواع من الأطعمة لتجنبها، كما ذكر موقع “bustle”.

1- البطاطس المقلية:

تقريبًا أي نوع من الأطعمة المقلية سيكون لها نفس التأثير على جسمك، إذ إنها تتسبب في جعل جسمك برائحة كريهة، ومن المحتمل أن تسبب الدهون والزيوت الموجودة في هذه الأطعمة الدهنية المصنعة هذه الرائحة الكريهة.

2- الأطعمة الحارة:

يمكن للطعام الحار أن يجعل رائحتك كريهة وفي حين أنه قد يسرع عملية التمثيل الغذائي أو يساعد في القضاء على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، إلا أنه سيؤدي أيضًا إلى ظهور بعض روائح الجسم بسبب الغازات التي يتم إطلاقها عبر مسام الجلد، وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تستمر هذه الروائح لبضع ساعات.

3- البيض:

يمكن أن يتسبب البيض في رائحة كريهة للغاية، وذبك بسبب الكبريت الموجود به، ويمكن أن تستمر لبضع ساعات.

4- الخضروات الصليبية:

البروكلي وبراعم بروكسل والملفوف يمكن أن تجعل رائحة جسمك كريهة، وأيضا تؤدي إلى زيادة الغازات وآلام المعدة.

5- نبات الهليون:

يمكن أن يؤدي تناول الهليون إلى خروج البول برائحة مثل الملفوف الفاسد بسبب مركبات الكبريت الموجودة به.

6- الثوم والبصل والكمون والكاري:

عندما يكسر جسمك الثوم والبصل والأعشاب والتوابل مثل الكاري والكمون، يتم إنتاج مركبات تشبه الكبريت، وهذه المركبات واضحة جدًا في أنفاسك، ويمكن أن تتفاعل أيضًا مع العرق على بشرتك لإنتاج رائحة الجسم.

7- المأكولات البحرية:

عادة ما ترتبط رائحة الجسم بعد تناول المأكولات البحرية باضطراب التمثيل الغذائي، ويصاب الأشخاص المصابون بثلاثي ميثيل أمين البول برائحة مريبة بعد تناول المأكولات البحرية لأنهم لا يستطيعون تكسير مادة تريميثيل أمين الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في المأكولات البحرية، وستظهر الرائحة في غضون ساعات قليلة.

8- اللحوم الحمراء:

وفقًا لدراسة أجريت عام 2006 ونشرت في مجلة Chemical Senses ، يمكن أن تترك اللحوم الحمراء رائحة كريهة، وفي حين أن الحصول على بعض البروتينات الصلبة أمر مهم، فقد يكون من المفيد عدم تناول اللحوم لبضعة أيام من الأسبوع.