فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 08:18 مساءً - طهران – (د ب أ)
مرر البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء قانونًا لتشديد الرقابة على الإنترنت بعد شد وجذب بين المؤيدين والمعارضين في الدولة التي تشهد سيطرة شديدة بالفعل على المعلومات.
ونال مشروع القانون تأييد 121 نائبًا من بين 209 نواب حضروا الجلسة، إلا أنه يجب أن يحصل على الموافقة النهائية من مجلس الوصاية، مجلس صيانة الدستور القوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقد أثار مشروع القانون، الذي قدمه المتشددون في البرلمان وخضع لمناقشات لعدة سنوات، انتقادات حادة في مختلف أنحاء إيران.
ويقول المؤيدون إن القانون ضروري من أجل تحسين الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل والبدء في تأميم الإنترنت، بمعنى آخر، إنشاء بدائل إيرانية للخدمات الأجنبية الشعبية.
ويخشى النقاد من أن العديد من المنصات العالمية ستتوقف عن العمل بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.
وقد ظل الإنترنت شوكة في جانب الدولة الإيرانية نظرًا لأنه قوض وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المشرعون الإيرانيون يمررون قانونًا مثيرًا للجدل لتشديد الرقابة على الإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.