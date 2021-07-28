شوف عروض اكسترا اليوم في السعودية ارخص عروض الصيف من اكسترا extra لا تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم في السعودية ارخص عروض اسعار على المنتجات الذكية، يساعدك متجر اكسترا extra على عيش حياة صحية وأكثر أمانًا مع كافة الحلول الذكية التي توفر لك ولأسرتك الوقت والجهد، يهتم متجر اكسترا السعودية بعمل أقوى التخفيضات والخصومات على أسعار المنتجات، مما يتيح أمامك مجموعة غير محدودة من الخيارات لكي تنتقي منها ما يتناسب مع احتياجات منزلك، ويهتم متجر اكسترا الإلكتروني بتوفير خدمات الطلب من اكسترا أون لاين، والاستمتاع بخدمة شحن مجاني أو التقسيط حتى ثلاث سنوات بأسعار مناسبة، ويمكنكم تصفح الصور فيما يلي.

عروض اكسترا

تضم عروض اكسترا مجموعة مختارة من أفضل أنواع المكانس الكهربائية، وتتنوع الخيارات ما بين المكانس البخارية التي تساعدك على تطهير وتعقيم المنزل في آنٍ واحد، مما يوفر لك الوقت المبذول في القيام بكلا المهمتين، هذه العروض سارية حتى 7 أغسطس 2021، ولذلك أمامك الفرصة لإختيار ومقارنة المنتجات والتركيز على أفضل الأسعار، ويضمن لكم متجر اكسترا أجود أنواع الخامات، مما يوفر لك الأمان الكامل وضمان عمل المنتجات بأعلى مستوى من الكفاءة، وفيما يلي عروض اكسترا السعودية على المكانس الكهربائية والممسحات بجميع اكسسواراتها:

عرض مكنسة لاسلكية تنظيف وتعقيم وغسيل السجاد والأرضيات بسعر 1439 بدلًا من 1799 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية لاسلكية بسعر 1599 بدلًا من 1999 ريال سعودي.

جهاز التنظيف العميق للسجاد بسعر 1799 بدلًا من 1999 ريال سعودي.

اكسترا extra

إذا كنت تبحث عن أفضل أنواع أجهزة المطبخ الصغيرة، والتي تتمتع بمميزات ومواصفات عالية الجودة، وإذا كنت تبحث عن الكفاءة في الأداء والثقة في إستمرار عمل الجهاز لفترات طويلة، تعرف على تخفيضات اكسترا السعودية المذهلة على أسعار أجهزة المطبخ، والتي تفتح أمامك نافذة من الخيارات بين العديد من الماركات العالمية والمعروفة في الأسواق العالمية بإمكانياتها المذهلة:

خلاط براون اليدوي 1100 وات + مفرمة 350 مل + مضرب للخفق بالإضافة إلى وعاء + هراسة للبطاطس + وعاء بلاستيكي سعة 600 مل بسعر 719 بدلًا من 949 ريال سعودي.

خلاط براون يعمل بقوة 800 وات + وعاء بلاستيكي سعة 2 لتر + مطحنة استانلس + مفرمة + شفرات استانلس ستيل، يعمل الخلاط بسرعات متعددة بسعر 249 بدلًا من 319 ريال سعودي.

عصارة الحمضيات بقوة 20 وات + وعاء سعة 350 مل، تعمل بنظام التشغيل والإيقاف الأوتوماتيك بسعر 99 بدلًا من 139 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا

تشمل تخفيضات اكسترا بعض الماركات الحديثة، والتي تشق طريقها في عالم التكنولوجيا الذكية لتسهيل الحياة، والحفاظ على أسلوب معيشة صحي قدر الإمكان، ومن هذه العلامات التجارية نينجا NINJA، و إس كيه ماجيك SK magic المسئولة عن إنتاج أفضل أنواع منقي الهواء والذي يستخدم كفلتر للتخلص من الشوائب بالجو مما يمنحك هواء طبيعي و نقي وصحي للتنفس بالشكل الأمثل، مما ينعكس على الصحة العامة:

ننيجا جهاز قلاية هوائية + فرن يعمل بقوة 1760 وات بسعر 889 بدلًا من 1199 ريال سعودي.

محضر الطعام من نينجا 3*1 بقوة 1200 وات بسعر 899 بدلًا من 1099 ريال سعودي.

منقي الهواء من إس كيه ماجيك تغطية 41.3 متر مربع بسعر 1199 بدلًا من 1599 ريال سعودي.

إس كيه ماجيك فلتر منقي الهواء تغطية 52.8 متر مربع بسعر 1999 بدلًا من 2399 ريال سعودي.

نقلنا لكم مجموعة متنوعة من أفضل خصومات وتخفيضات اكسترا المميزة لهذا الأسبوع، والتي تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ويمكنكم طلب كافة العروض عبر خدمة اكسترا أون لاين المجانية، والتي تتيح لكم إمكانية إتمام عملية التسوق بضغطة زر من أي مكان داخل حدود المملكة العربية السعودية، تابعونا لمعرفة المزيد من أرخص عروض اكسترا extra في السعودية والعديد من عروض متاجر السعودية الأخرى وأجدد التقارير حول عروض السعودية.