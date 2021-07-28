فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - القاهرة ـ مصراوي: أعلن المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي،فاتح تريم، التشكيل الذي سيخوض به مباراة أيندهوفن الهولندي، عند الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، في إياب الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا. وكان مصطفى محمد قد شارك بديلاً في مباراة الذهاب التي هُزم خلالها فريقه بخماسية مقابل هدف أمام نظيره الهولندي. وجاء تشكيل جالاتا سراي للمباراة كالتالي: حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا خط الدفاع: يدلين – لوينداما – ماركاو – أومير خط الوسط: إيمري كلينيتش – أيتاك كارا – خيسي سيكيديكا خط الهجوم: باريس أوزبيك – مصطفى محمد – محمد كريم

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصطفى محمد أساسيًا.. جالاتا سراي يُعلن تشكيله لمباراة أيندهوفن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.