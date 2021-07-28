فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - لبنان – (أ ش أ)
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه أعطى توجيهاته بالاستعانة بالدولة القبرصية حال تطورت الحرائق في محافظة عكار شمالي لبنان، وذلك للمساهمة في إخماد النيران التي اندلعت في عدد من المناطق بالمحافظة.
وأضاف عون أنه تابع تطور الحرائق التي اندلعت اليوم في عدد من المناطق بمحافظة عكار (شمالي لبنان)، وخصوصا مناطق القبيات وبينو.
وطلب عون من قيادة الجيش والدفاع المدني بذل كل الجهود لإطفائها والحؤول دون امتدادها الى المنازل، ومساعدة الأهالي.
واندلعت حرائق هائلة اليوم في غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفي عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالي لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالي في المناطق السكنية المجاورة.
ودفع الصليب الأحمر اللبناني 9 فرق إسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين جراء الحرائق والدخان الكثيف بمدينة القبيات، بالإضافة إلى إخلاء المواطنين المحتجزين في منطقة الحريق.
كما دفعت فرق الدفاع المدني بسيارات لمحاصرة النيران ومحاولة إطفائها وإنقاذ الأهالي.
وفي بينو، اندلع حريق انتشر على عدة أفدنة من بساتين الزيتون وأشجار السنديان، واتسعت رقعة الحريق بسبب سرعة الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة، وتجري حاليا جهود الإطفاء والإنقاذ.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئيس اللبناني يطلب الاستعانة بقبرص للمساهمة في إخماد الحرائق حال تطورها بعكار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.