تراند الفن: الرئيس اللبناني يطلب الاستعانة بقبرص للمساهمة في إخماد الحرائق حال تطورها بعكار

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - لبنان – (أ ش أ)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه أعطى توجيهاته بالاستعانة بالدولة القبرصية حال تطورت الحرائق في محافظة عكار شمالي لبنان، وذلك للمساهمة في إخماد النيران التي اندلعت في عدد من المناطق بالمحافظة.

وأضاف عون أنه تابع تطور الحرائق التي اندلعت اليوم في عدد من المناطق بمحافظة عكار (شمالي لبنان)، وخصوصا مناطق القبيات وبينو.

وطلب عون من قيادة الجيش والدفاع المدني بذل كل الجهود لإطفائها والحؤول دون امتدادها الى المنازل، ومساعدة الأهالي.

واندلعت حرائق هائلة اليوم في غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفي عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالي لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالي في المناطق السكنية المجاورة.

ودفع الصليب الأحمر اللبناني 9 فرق إسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين جراء الحرائق والدخان الكثيف بمدينة القبيات، بالإضافة إلى إخلاء المواطنين المحتجزين في منطقة الحريق.

كما دفعت فرق الدفاع المدني بسيارات لمحاصرة النيران ومحاولة إطفائها وإنقاذ الأهالي.

وفي بينو، اندلع حريق انتشر على عدة أفدنة من بساتين الزيتون وأشجار السنديان، واتسعت رقعة الحريق بسبب سرعة الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة، وتجري حاليا جهود الإطفاء والإنقاذ.