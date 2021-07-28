فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية. ونشرت ماجي مقطع فيديو لها عبر خاصية “القصص القصيرة”، على حسابها بموقع “إنستجرام”: قالت فيه: “أشكر الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية وهاد الشي بيسعدني ويشرفني، وحصولي على الإقامة بيسهلي زياراتي للإمارات سواء كانت للسياحة أو العمل”. وعلقت: “كل الشكر والتقدير لإمارة أبوظبي على منحي الإقامة الذهبية قلب أبيض أيدٍ مطوية، فرحت بهالتكريم بأبوظبي اللي فتحت بوابها لكل الكفاءات والمواهب وصارت مركزًا ثقافيًّا وإبداعيًّا رائدًا على مستوى المنطقة والعالم”. وتابعت: ” كل الشكر والتقدير لإمارة أبوظبي على منحي الإقامة الذهبية”. يُذكر أن ماجي بو غصن شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2021 من خلال مسلسل “للموت” مع دانيلا رحمة وخالد القيش ومحمد الأحمد، وغيرهم نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية. المسلسل من تأليف نادين جابر ومن إخراج فليب أسمر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ماجي بو غصن تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.