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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - أدمن 8 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 6 زيارة
كتبت- منال الجيوشي:
طرح فريق واما أغنية جديدة بعنوان “نجمة معدية” من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهما، ومن توزيع توما، وإنتاج مشترك بين “نجوم ريكوردز” و”هاي واي”.
وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان “الصيف ابتدى” والذي ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق.
أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.
وقدم “واما” أكثر من كليب مع “نجوم ريكوردز” و”وهاي واي”، مثل “على فكرة”، “شمس بحر”، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج “John perez”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو..فريق واما يطرح أغنية “نجمة معدية” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.