فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - د ب أ: تلقى سيف عيسى وهداية ملاك، لاعبا منتخب مصر للتايكوندو، واللذين حصلا على ميداليتين برونزيتين في منافسات وزن 80 كيلو جرام و67 كيلو جرام على الترتيب، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، استقبالا حافلا لدى عودتهم إلى القاهرة. ونظمت وزارة الشباب والرياضة المصرية، حفلا لاستقبال الثنائي المتوج بالميدالية البرونزية. وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والمتواجد حالياً بطوكيو لمؤازرة الرياضيين المصريين في الأولمبياد، قد كلف وفدا رسميا من الوزارة باستقبال بعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد انجازه بدورة الألعاب الأوليمبية، متمنياً التوفيق للمنتخبات المصرية المشاركة فى باقي المنافسات خلال الأيام المقبلة. وأبدى الثنائي سيف عيسى وهداية ملاك، سعادتهما، في تصريحات للموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصري، بالاستقبال الحافل لهم بمطار القاهرة الدولي، مؤكدين عزمهما على الاصرار والتحدى والتركيز فيما هو قادم من منافسات وتحقيق انجازات جديدة للرياضة المصرية. وحصلت هداية ملاك على الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات في وزن 67 كيلو جرام، بعد تغلبها على الأمريكية بايجي ميكيفرسون 17 / 6، فيما حصل سيف عيسى على الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال بعد فوزه على النرويجي أردومان بنتيجة 12 / 4.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.