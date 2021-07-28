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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:17 مساءً - لبنان – (أ ش أ)
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون تابع مع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ملف تشكيل الحكومة.
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الحكومة المكلف قدم لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، وأطلع عليها الرئيس عون تمهيدًا لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها بعمق بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة.
وأضافت أن مباحثات عون وميقاتي سيتم استكمالها بعد ظهر غد الخميس.
وكان ميقاتي قد أكد في كلمة مقتضبة له عقب لقائه الرئيس عون اليوم، أنه لاقى قبولاً من جانب عون حول مقترحاته لتشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار.
وختم ميقاتي تصريحاته المقتضبة، قائلاً “إن شاء الله نصل إلى حكومة قريبًا”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئاسة اللبنانية: ميقاتي قدم لعون لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.